СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-18T05:26:17+03:00

Что приморцу хороШоу: «Овощ - в помощь» и косолапая находка

Что приморцу хороШоу: Дальний восток в рейтинге самых курящих регионов и что нашли Приморские полицейские в коробке 00:00 00:00

В программе «Что приморцу хороШоу» обсудим борьбу с коррупцией в России, лидерство Дальнего Востока в рейтинге самых курящих территорий, косолапую находку на трассе в Приморье и другие новости.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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