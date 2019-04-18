СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-18T07:02:55+03:00

Что приморцу хороШоу: «Овощ - в помощь» от блогера Полины Степаненко

Что приморцу хороШоу: «Овощ - в помощь» от блогера Полины Степаненко 00:00 00:00

Дебютный выпуск программы «Овощ - в помощь» с участием популярного блогера и приверженца здорового образа жизни (ЗОЖ) Полины Степаненко.

Даем советы о правильном питании, пользе овощей и правильном подсчете суточной нормы белков, жиров и углеводов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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