Что приморцу хороШоу: Каких еще изменений ОСАГО ждать автомобилистам?
Эфир 22 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: Каких еще изменений ОСАГО ждать автомобилистам?
В студию радио «Комсомольская правда» - Приморье» придет экономический советник аппарата Дальневосточного главного управления Банка России Елена Швецова. Обсудим жалобы автомобилистов на неправомерные действия страховых компаний по ОСАГО, а также изменения в этой сфере.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: Каких еще изменений ОСАГО ждать автомобилистам?.