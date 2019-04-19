СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-19T15:52:44+03:00

Что приморцу хороШоу: все о выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show

У нас на районе: Все - на субботник! 00:00 00:00

«У нас на районе». Основная тема - весенняя уборка во Владивостоке и других городах края. Где можно будет встретить мэра с мусорным мешком, куда отправятся на субботник депутаты и как к ним присоединиться - расскажем с 8 до 10 часов. Добровольцы нужны, чтобы не только убрать мусор, но и высадить цветы, кустарники; подкрасить скамейки, добавить земли в клумбы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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