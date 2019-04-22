2019-04-22T03:38:54+03:00
Дави на газ, Владивосток!
Евгений ШТЫГАЙЛО

Дави на газ: как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта

Дави на газ: как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонтаДави на газ: как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта

Эфир 22 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Дави на газ: как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта

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Автоэксперт Евгений Штыгайло в традиционной для понедельника и четверга рубрике «Дави на газ» расскажет о том, как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта, зачем это нужно и в каких случаях такой экспресс-ремонт необходим.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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