СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-22T03:38:54+03:00

Дави на газ: как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта

Дави на газ: как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта 00:00 00:00

Автоэксперт Евгений Штыгайло в традиционной для понедельника и четверга рубрике «Дави на газ» расскажет о том, как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта, зачем это нужно и в каких случаях такой экспресс-ремонт необходим.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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