2019-04-23T05:01:37+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: Дороги на Русском и праворульные новости

Что приморцу хороШоу: Дороги на Русском и праворульные новостиЧто приморцу хороШоу: Дороги на Русском и праворульные новости

Эфир 23 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: Дороги на Русском и праворульные новости

00:00
00:00

В программе «Что приморцу хороШоу» обсудим ситуацию с дорогами на острове Русском: недовольство жителей этой части Владивостока заставило власти ускориться в решении очевидной проблемы.

Кроме того, темы сегодняшнего эфира - частичный запрет на праворульные автомобили в России, ожидание северокорейского лидера и отчета команды Кусто из поездки в бухту Среднюю.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: Дороги на Русском и праворульные новости.

Скачать передачу [mp3, 86.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Приморские семьи получают сертификат на новую демографическую выплату
По итогам прошедшего субботника Спецзавод принял 356 машин с мусором
Энергетики Приморья проводят занятия по электробезопасности
Сегодня по всему Приморью пройдут дожди
С 25 по 27 апреля во Владивостоке пройдёт 26-я международная строительная выставка «Город»
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом
Мужчина хотел пронести в колонию 13 мобильников, спрятанных в ведрах с краской
В Приморье назначен новый руководитель жилищной инспекции
Пьяный приморец угробил свою пассажирку в жуткой аварии
У Владивостока может появиться новый город-побратим
Приморцев ждет теплое начало рабочей недели
Приморские боксерши заняли призовые места на международном турнире в Москве
В Приморье пройдет неделя молодежной науки