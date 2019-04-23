Что приморцу хороШоу: Дороги на Русском и праворульные новости
Эфир 23 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: Дороги на Русском и праворульные новости
В программе «Что приморцу хороШоу» обсудим ситуацию с дорогами на острове Русском: недовольство жителей этой части Владивостока заставило власти ускориться в решении очевидной проблемы.
Кроме того, темы сегодняшнего эфира - частичный запрет на праворульные автомобили в России, ожидание северокорейского лидера и отчета команды Кусто из поездки в бухту Среднюю.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Что приморцу хороШоу: Дороги на Русском и праворульные новости.