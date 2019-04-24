СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-24T05:27:37+03:00

Больше ППравил: самые распространенные мифы о правильном питании 00:00 00:00

Сколько нужно выпивать воды в день и надо ли себя ограничивать в потреблении соли? Разбираемся с самыми распространенными мифами о правильном питании вместе с Полиной Степаненко.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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