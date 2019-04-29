СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-29T04:44:25+03:00

Что приморцу хороШоу: есть ли жизнь на Эгершельде?

Что приморцу хороШоу: итоги прошедшей недели 00:00 00:00

Начнем эфир с проводов Ким Чен Ына и в целом подведения итогов недели в программе «Что приморцу хороШоу». Также поговорим о клещах и детских желаниях.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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