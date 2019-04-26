СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-26T03:47:15+03:00

У нас на районе: как в Уссурийске и Находке решают проблемы с покрышками

У нас на районе: как в Уссурийске и Находке решают проблемы с покрышками 00:00 00:00

В программе «У нас на районе» обсудим проблему покрышек. После того как в четверг подробно обсудили эту проблему во Владивостоке, сегодня выясним, как с этим обстоят дела в Находке и Уссурийске.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

В 9:03 эфир продолжит программа «У нас на районе»: после того как в четверг подробно обсудили проблему с автомобильными шинами во Владивостоке, сегодня выясним, как с этим обстоят дела в Находке и Уссурийске.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.