У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде?
У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде?
Эфир 29 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде?
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В программе «У нас на районе» с гостьей студии, депутатом гордумы Надеждой Телелюевой, обсудим, с какими жалобами и просьбами к ней идут жители Эгершельда; что меняется в этой части Владивостока.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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