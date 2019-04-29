СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-29T03:35:20+03:00

У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде?

У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде? 00:00 00:00

В программе «У нас на районе» с гостьей студии, депутатом гордумы Надеждой Телелюевой, обсудим, с какими жалобами и просьбами к ней идут жители Эгершельда; что меняется в этой части Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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