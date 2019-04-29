2019-04-29T03:35:20+03:00
У нас на районе. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде?

У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде?У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде?

Эфир 29 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

У нас на районе: есть ли жизнь на Эгершельде?

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В программе «У нас на районе» с гостьей студии, депутатом гордумы Надеждой Телелюевой, обсудим, с какими жалобами и просьбами к ней идут жители Эгершельда; что меняется в этой части Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 38.5 МБ]
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