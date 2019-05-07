СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-07T03:41:21+03:00

Что приморцу хороШоу: Тайны океанских глубин 00:00 00:00

В 9 часов к ведущим при соединится еще один гость - специалист ТИНРО-Центра, начальник рейса научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский» Алексей Сомов, который вернулся недавно из международной экспедиции в заливе Аляска и в районе Императорского хребта.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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