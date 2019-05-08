СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-08T05:34:16+03:00

Что приморцу хороШоу: парковка для мам, праздничное ПП и пять салютов Владивостока

Что приморцу хороШоу: парковка для мам и скандал вокруг компании Sky Travel 00:00 00:00

Сегодня утром в программе «Что приморцу хороШоу» расскажем о новой парковке для мам и мероприятиях 9 мая, в том числе праздничном салюте в пяти точках Владивостока. Обсудим безопасность главного аэропорта Приморья и развитие событий вокруг компании Sky Travel: реакцию Ростуризма и удивительное количество заявлений в полицию от пострадавших авиапассажиров.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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