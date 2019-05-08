СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-08T05:34:16+03:00

Больше ППравил: что делать, если вы переели на праздниках?

Больше ППравил: что делать, если вы переели на праздниках? 00:00 00:00

Блогер, общественница и сторонница здорового образа жизни Полина Степаненко в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказывает о том, как не набрать лишние килограммы во время праздников, как избежать соблазна и сколько можно скушать шашлыка.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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