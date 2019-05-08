СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-08T05:34:16+03:00

Что приморцу хороШоу: новый-старый кинотеатр и новые правила укладки асфальта в России

Что приморцу хороШоу: новый-старый кинотеатр и новые правила укладки асфальта в России 00:00 00:00

В России хотят узаконить укладку асфальта в снег и дождь. Во Владивостоке вернут историческое название одному из кинотеатров. Завалит ли Китай весь мир своими подержанными автомобилями? Об этом и многом другом обсуждаем в эфире.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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