2019-05-08T05:34:16+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: новый-старый кинотеатр и новые правила укладки асфальта в России

Что приморцу хороШоу: новый-старый кинотеатр и новые правила укладки асфальта в РоссииЧто приморцу хороШоу: новый-старый кинотеатр и новые правила укладки асфальта в России

Эфир 8 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: новый-старый кинотеатр и новые правила укладки асфальта в России

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В России хотят узаконить укладку асфальта в снег и дождь. Во Владивостоке вернут историческое название одному из кинотеатров. Завалит ли Китай весь мир своими подержанными автомобилями? Об этом и многом другом обсуждаем в эфире.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 31.3 МБ]
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