СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-13T08:01:51+03:00

Что приморцу хороШоу: итоги недели и певица Ляля Алексакова в гостях у радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Прошедшие праздники, доходы губернатора и старт ЧМ-2019 по хоккею: итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Сегодня подведем итоги короткой рабочей недели и длинной череды выходных и праздников. Обсудим начало чемпионата мира по хоккею, нерпу, вышедшую в люди и сколько зарабатывает губернатор Приморья.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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