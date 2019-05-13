2019-05-13T08:01:51+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Прошедшие праздники, доходы губернатора и старт ЧМ-2019 по хоккею: итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Что приморцу хороШоу: итоги недели и певица Ляля Алексакова в гостях у радио «Комсомольская правда» - Приморье»Что приморцу хороШоу: итоги недели и певица Ляля Алексакова в гостях у радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Эфир 13 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Прошедшие праздники, доходы губернатора и старт ЧМ-2019 по хоккею: итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

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Сегодня подведем итоги короткой рабочей недели и длинной череды выходных и праздников. Обсудим начало чемпионата мира по хоккею, нерпу, вышедшую в люди и сколько зарабатывает губернатор Приморья.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: итоги недели и певица Ляля Алексакова в гостях у радио «Комсомольская правда» - Приморье».

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