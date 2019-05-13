СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-13T08:01:51+03:00

Дави на газ: все, что нужно знать о кондиционере в автомобиле

Дави на газ: все, что нужно знать о кондиционере в автомобиле 00:00 00:00

Сегодня с автоэкспертом Евгением Штыгайло обсудим замену фриона в автомобильном кондиционере. Стоит ли доверять «экспертам на обочине», сколько стоит комплексная замена и на что еще нужно обратить внимание в ходе эксплуатации автомобильного кондиционера - все это в рубрике «Дави на газ».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.