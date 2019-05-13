СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-13T08:01:51+03:00

Что приморцу хороШоу: певица Ляля Алексакова в гостях у радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Что приморцу хороШоу: певица Ляля Алексакова в гостях у радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

В 9:03 в студии появится певица Ляля Алексакова, которая расскажет о ближайших творческих планах, представит свои новые песни и поделится своим мнением о скандале на популярном детском музыкальном конкурсе.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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