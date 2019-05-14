2019-05-14T14:09:40+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: чудесное спасение путешественников и героический поступок подростков из Находки

Что приморцу хороШоу: чудесное спасение путешественников и героический поступок подростков из НаходкиЧто приморцу хороШоу: чудесное спасение путешественников и героический поступок подростков из Находки

Эфир 14 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: чудесное спасение путешественников и героический поступок подростков из Находки

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим чудесное спасение двух путешественников, которые шесть дней без еды и воды дрейфовали в Тихом океане. Новые подробности из «китовой тюрьмы», а также героический поступок двух братьев из Находки, которые рискуя своей жизнью спасли тонущего дайвера.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: спасение путешественников, подростки-герои из Находки и глава Примавтодора.

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