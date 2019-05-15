15 Май 00:00 2019-05-15T04:18:04+03:00

Больше ППравил: что такое раздельное питание и кому оно показано?

Больше ППравил: что такое раздельное питание и кому оно показано? 00:00 00:00

В 9:03 в студии появится Блогер, общественный деятель, сторонник правильного питания и приверженец здорового образа жизни Полина Степаненко. Вместе с ней поговорим о раздельном питании.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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