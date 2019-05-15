15 Май 00:00 2019-05-15T04:18:11+03:00

Что приморцу хороШоу: Во Владивостоке закрыли кладбища, а на территории США жили гигантские бобры

Что приморцу хороШоу: Во Владивостоке закрыли кладбища, а на территории США жили гигантские бобры 00:00 00:00

В эфире программы «Что приморцу хороШоу» обсудим, зачем во Владивостоке закрыли кладбища, что помешало пьяному приморцу устроить ночной вояж и невероятное заявление ученых о том, что на территории США раньше жили гигантские бобры.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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