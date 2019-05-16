СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-16T04:09:13+03:00

Дави на газ: меняем салонный фильтр 00:00 00:00

Как часто нужно менять салонный фильтр в автомобиле, как выбрать оптимальный фильтр в соотношении цена-качество и в чем отличие угольного фильтра от обычного. Все это в программе «Дави на газ» вместе с Евгением Штыгайло.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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