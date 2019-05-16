СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-16T04:09:13+03:00

Что приморцу хороШоу: каким будет автосалон-2019 во Владивостоке

Что приморцу хороШоу: каким будет автосалон-2019 во Владивостоке 00:00 00:00

Во втором часе гостями нашей студии станут Леонид Копылов, исполнительный директор ТРК «Приморское кольцо» и Дмитрий Семенюк - организатор Российской дрифт-серии-Восток, участник секции «Дрифт-экспо» на автосалоне.

В эфире мы поговорим о том, что отличает автосалон во Владивостоке от аналогичных событий в Токио и Бангкоке, расскажем о дрифт-такси и подарках, которые можно будет выиграть.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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