СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-17T04:11:18+03:00

Что приморцу хороШоу: что нужно знать о крупнейшем на Дальнем Востоке бизнес-форуме

Что приморцу хороШоу: где будут проживать гости ВЭФ и какие существуют профессии для ленивых 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим условия проживания гостей пятого Восточного экономического форума, профессии для ленивых и другие события.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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