СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-17T03:45:33+03:00

У нас на районе: строительство многоуровневых парковок, незаконная реклама и вывоз мусора

У нас на районе: строительство многоуровневых парковок, незаконная реклама и вывоз мусора 00:00 00:00

Сегодня в программе «У нас на районе» обсудим строительство многоуровневых парковок в центре Владивостока, вывоз мусора, незаконную рекламу и расклейку объявлений.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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