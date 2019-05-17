2019-05-17T03:45:33+03:00
У нас на районе. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

У нас на районе: строительство многоуровневых парковок, незаконная реклама и вывоз мусора

У нас на районе: строительство многоуровневых парковок, незаконная реклама и вывоз мусораУ нас на районе: строительство многоуровневых парковок, незаконная реклама и вывоз мусора

Эфир 17 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

У нас на районе: строительство многоуровневых парковок, незаконная реклама и вывоз мусора

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Сегодня в программе «У нас на районе» обсудим строительство многоуровневых парковок в центре Владивостока, вывоз мусора, незаконную рекламу и расклейку объявлений.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 21.9 МБ]
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