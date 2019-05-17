Что приморцу хороШоу: что нужно знать о крупнейшем на Дальнем Востоке бизнес-форуме
Эфир 17 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: что нужно знать о крупнейшем на Дальнем Востоке бизнес-форуме
Во втором часе гостем нашей студии станет Евгений Шкарупа, руководитель бизнес-школы «Рост» и организатор одноименного форума для предпринимателей. Он расскажет о спикерах «Роста» этого года и о том, можно ли сразу после события стать бизнесменом.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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