СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-17T03:45:46+03:00

Что приморцу хороШоу: каким будет пятый по счету форум для предпринимателей «Рост»

Что приморцу хороШоу: что нужно знать о крупнейшем на Дальнем Востоке бизнес-форуме 00:00 00:00

Во втором часе гостем нашей студии станет Евгений Шкарупа, руководитель бизнес-школы «Рост» и организатор одноименного форума для предпринимателей. Он расскажет о спикерах «Роста» этого года и о том, можно ли сразу после события стать бизнесменом.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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