2019-05-17T03:45:46+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: что нужно знать о крупнейшем на Дальнем Востоке бизнес-форуме

Что приморцу хороШоу: каким будет пятый по счету форум для предпринимателей «Рост»Что приморцу хороШоу: каким будет пятый по счету форум для предпринимателей «Рост»

Эфир 17 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: что нужно знать о крупнейшем на Дальнем Востоке бизнес-форуме

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Во втором часе гостем нашей студии станет Евгений Шкарупа, руководитель бизнес-школы «Рост» и организатор одноименного форума для предпринимателей. Он расскажет о спикерах «Роста» этого года и о том, можно ли сразу после события стать бизнесменом.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 42.9 МБ]
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