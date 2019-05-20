20 Май 00:00 2019-05-20T14:53:26+03:00

Дави на газ: подводим итоги автосалона VIAS-2019 00:00 00:00

Вместе с автоэкспертом Евгением Штыгайло подводим итоги прошедшего автосалона VIAS-2019. Обсудим самые зрелищные и запоминающиеся моменты, впечатления от представленных моделей и перспективы развития автосалона в будущем.

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