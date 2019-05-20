Дави на газ: подводим итоги автосалона VIAS-2019
Эфир 20 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Дави на газ: подводим итоги автосалона VIAS-2019
Вместе с автоэкспертом Евгением Штыгайло подводим итоги прошедшего автосалона VIAS-2019. Обсудим самые зрелищные и запоминающиеся моменты, впечатления от представленных моделей и перспективы развития автосалона в будущем.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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