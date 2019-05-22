СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-22T03:43:32+03:00

Больше ППравил: как приготовить вкусный и полезный завтрак

Больше ППравил: и как приготовить вкусный и полезный завтрак 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Полина Степаненко - блогер, общественный деятель и сторонник здорового образа жизни. Она расскажет о рецептах вкусных и полезных завтраков и перекусов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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