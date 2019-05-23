2019-05-23T04:51:40+03:00
Народный адвокат Алексей Ананьев
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Народный адвокат: тонкости развода, раздела имущества и выплаты алиментов

Народный адвокат: тонкости развода, раздела имущества и выплаты алиментовНародный адвокат: тонкости развода, раздела имущества и выплаты алиментов

Эфир 23 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Народный адвокат: тонкости развода, раздела имущества и выплаты алиментов

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Адвокаты Алексей Ананьев и Ирина Ночвина затронули щепетильную тему разводов, которые зачастую сопровождаются скандалами, разделом имущества и «войной» в вопросе: кто будет воспитывать детей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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