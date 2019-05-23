СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-23T04:51:40+03:00

Народный адвокат: тонкости развода, раздела имущества и выплаты алиментов 00:00 00:00

Адвокаты Алексей Ананьев и Ирина Ночвина затронули щепетильную тему разводов, которые зачастую сопровождаются скандалами, разделом имущества и «войной» в вопросе: кто будет воспитывать детей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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