СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-27T03:44:14+03:00

Дави на газ: какие предметы необходимо иметь в автомобиле

Дави на газ: какие предметы необходимо иметь в автомобиле 00:00 00:00

Какие предметы должны быть в каждом автомобиле, чтобы всегда можно было разрешить экстренную проблему и не попасть в неприятности - рассказывает автоэксперт Евгений Штыгайло.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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