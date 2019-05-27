2019-05-27T07:00:09+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: БДСМ-скандал во Владивостоке, спасение косули и непогода в Приморье

Что приморцу ХороШоу: БДСМ-скандал во Владивостоке, «минирование» торговых центров и единственная панда-альбиносЧто приморцу ХороШоу: БДСМ-скандал во Владивостоке, «минирование» торговых центров и единственная панда-альбинос

Эфир 27 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: БДСМ-скандал во Владивостоке, спасение косули и непогода в Приморье

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» мы подведем итоги прошедшей недели. Минувшие семь дней, честно говоря, были жаркими - Владивосток прославился в самом негативном смысле этого слова на всю страну. Причиной тому школьники, которые пришли на свой последний звонок в вызывающих костюмах.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: БДСМ-скандал во Владивостоке, «минирование» торговых центров и единственная панда-альбинос.

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