30 Май 00:00 2019-05-30T05:16:06+03:00

Народный адвокат: что такое сроки давности по уголовным делам и как они действуют?

Народный адвокат: что такое сроки давности по уголовным делам и как они действуют? 00:00 00:00

В студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» с адвокатом Адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым поговорим о сроках давности привлечения по уголовным делам: когда они приостанавливаются или не действуют.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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