СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-05T04:34:55+03:00

Больше ППравил: все о пользе воды

Больше ППравил: все о пользе воды 00:00 00:00

В эфире блогер, общественный деятель, сторонник зож и правильного питания Полина Степаненко. Рассказываем о пользе воды. Сколько нужно пить в день и как приучить себя к ежедневной норме.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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