СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-07T03:38:18+03:00

У нас на районе: платные нелегальные парковки, засилье граффити и строительство тротуара на Эгершельде

У нас на районе: платные нелегальные парковки, засилье граффити и строительство тротуара на Эгершельде 00:00 00:00

Традиционно по пятницам в рубрике «У нас на районе» мы обсуждаем насущные вопросы и пытаемся разобраться с проблемами отчаявшихся жителей дальневосточной столицы. В этот раз мы обсудим нелегальные парковки, граффити на стенах и ремонт дороги в одном из дворов, из-за которого жильцы боятся лишиться воды.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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