2019-06-07T03:38:18+03:00
У нас на районе. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

У нас на районе: платные нелегальные парковки, засилье граффити и строительство тротуара на Эгершельде

У нас на районе: платные нелегальные парковки, засилье граффити и строительство тротуара на ЭгершельдеУ нас на районе: платные нелегальные парковки, засилье граффити и строительство тротуара на Эгершельде

Эфир 7 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

У нас на районе: платные нелегальные парковки, засилье граффити и строительство тротуара на Эгершельде

00:00
00:00

Традиционно по пятницам в рубрике «У нас на районе» мы обсуждаем насущные вопросы и пытаемся разобраться с проблемами отчаявшихся жителей дальневосточной столицы. В этот раз мы обсудим нелегальные парковки, граффити на стенах и ремонт дороги в одном из дворов, из-за которого жильцы боятся лишиться воды.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 43.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Общегородская ярмарка ждет жителей и гостей Владивостока на выходных
В УМВД Приморья рассказали подробности жуткого ДТП в Осиновке
Пенсионерка лишилась квартиры из-за бывшей жены собственного сына
Бабушка, помоги: во Владивостоке раскрыли схему телефонного мошенничества
Автоледи на джипе устроила настоящий погром на одной из улиц Владивостока
К концу 2019 года администрация Приморского края станет правительством
Головы нет: страшная авария произошла в Приморье
В Приморье решили, кто будет ремонтировать дороги в Артеме и Шкотовском районе
Рыбаки из Приморья наращивают темпы вылова минтая, наваги и терпуга
Девять авиарейсов вылетают из Владивостока с задержкой
Восемь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в пятницу, 7 июня
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 7 июня
Стабильность: в Приморье туманно, дождливо, но тепло
Служебная собака обнаружила 20 сотовых телефонов, которые кто-то планировал перекинуть в СИЗО
Новогодние каникулы: подростки из Приморья грабили людей и угоняли автомобили
Кругосветка: во Владивосток на своем автомобиле приедет 77-летний пенсионер из Германии
Пьяный автомобилист устроил погром в Артеме