Народный адвокат: что такое частная жизнь и как защититься от посягательств на нее
Эфир 13 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Народный адвокат: что такое частная жизнь и как защититься от посягательств на нее
Гость студии - адвокат Адвокатского бюро "ОПОРА" Алексей Ананьев - расскажет о нарушениях неприкосновенности частной жизни. Обсудим, как уберечься от посягательств на свою частную жизнь и в каких случаях стоит обращаться за помощью к правоохранителям.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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