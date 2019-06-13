СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-13T04:48:18+03:00

Народный адвокат: что такое частная жизнь и как защититься от посягательств на нее

Народный адвокат: что такое частная жизнь и как защититься от посягательств на нее 00:00 00:00

Гость студии - адвокат Адвокатского бюро "ОПОРА" Алексей Ананьев - расскажет о нарушениях неприкосновенности частной жизни. Обсудим, как уберечься от посягательств на свою частную жизнь и в каких случаях стоит обращаться за помощью к правоохранителям.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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