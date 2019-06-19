СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-19T04:49:44+03:00

Больше ППравил: чем отличаются простые углеводы от сложных и в чем их польза?

Больше ППравил: чем отличаются простые углеводы от сложных и в чем их польза? 00:00 00:00

Во втором часе наша традиционная рубрика «Больше ППравил» и ее бессменная ведущая - блогер, общественный деятель, сторонник ЗОЖ и приверженец правильного питания Полина Степаненко. Тема дискуссии: простые и сложные углеводы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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