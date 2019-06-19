СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-19T04:50:05+03:00

Что приморцу хороШоу: провокационная «Мотодевочка» Элина Олесик в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

В третьем часе к нам в гости придет скандальная и провокационная Элина Олесик, больше известная как «Мотодевочка», которая прославилась откровенными видео и экстремальными поездками на мотоцикле. С Элиной поговорим об отношениях, стыде и дорогах Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.