СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-21T03:57:33+03:00

У нас на районе: что не так с наружной рекламой Владивостока?

У нас на районе: что не так с наружной рекламой Владивостока? 00:00 00:00

Во втором часе начнется традиционная рубрика «У нас на районе», в этот раз поговорим о наружной рекламе во Владивостоке и попытаемся понять что с ней не так.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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