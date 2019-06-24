2019-06-24T16:08:51+03:00
Дави на газ, Владивосток!
Евгений ШТЫГАЙЛО

Дави на газ: в Китае показали новый автомобиль на водородном топливе

Дави на газ: в Китае показали новый автомобиль на водородном топливеДави на газ: в Китае показали новый автомобиль на водородном топливе

Автоэксперт Евгений Штыгайло рассказывает об основных характеристиках нового экологичного автомобиля из Поднебесной

Дави на газ: в Китае показали новый автомобиль на водородном топливе

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На Шанхайском автосалоне компания Grove Hydrogen Automotive выставила сразу две своих машины на водороде. По заверениям представителей компании, новый автомобиль имеет запас хода в 1000 километров, а заправляется всего за три минуты.

Вместе с автоэкспертом Евгением Штыгайло обсудим, чем же интересен этот концепт и как скоро во Владивостоке могут появится такие водородные автомобили.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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