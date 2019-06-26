2019-06-26T03:26:42+03:00
Больше ППравил
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВПолина СТЕПАНЕНКО

Больше ППравил: можно ли совместить правильное питание и праздничное меню?

Больше ППравил: можно ли совместить правильное питание и праздничное меню?Больше ППравил: можно ли совместить правильное питание и праздничное меню?

Эфир 26 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Больше ППравил: можно ли совместить правильное питание и праздничное меню?

00:00
00:00

В нашей еженедельной рубрике «Больше ППравил» мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Вместе узнаем о том, можно ли совместить правильное питание и праздничное меню, есть ли рецепты полезных тортиков и как не переесть во время застолья.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 43.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Торговать продуктами на сельхозрынках в Приморье разрешили еще пять лет
Уроженка Мадагаскара наворовала на 100 тысяч рублей во Владивостоке
Ушел из жизни почетный гражданин Приморского края Александр Степанович Мамрак
Парламентарии края согласились сделать из администрации Приморья правительство
Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в среду, 26 июня
Во Владивостоке частично отключат электроэнергию в среду, 26 июня
Часть Владивостока останется без воды в среду, 26 июня
В Приморье туманно и дождливо, но жарко - до 33 градусов тепла
Синоптики назвали день, когда в Приморье будет жарко
Водителя скорой помощи в Приморье уволили из-за больничного
Не хочу, не буду: приморцец отказался лечиться от заразного туберкулеза, поэтому оказался в больнице принудително
Игорь Пушкарев: «Открылись истинные цели тех, кто стоит за моим делом»
В Приморье изменят Устав края