СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-26T03:26:42+03:00

Больше ППравил: можно ли совместить правильное питание и праздничное меню?

Больше ППравил: можно ли совместить правильное питание и праздничное меню? 00:00 00:00

В нашей еженедельной рубрике «Больше ППравил» мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Вместе узнаем о том, можно ли совместить правильное питание и праздничное меню, есть ли рецепты полезных тортиков и как не переесть во время застолья.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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