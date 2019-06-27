СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-27T05:02:00+03:00

Народный адвокат: что такое обыск, осмотр и досмотр? Как правильно их проводить?

Народный адвокат: обыск, осмотр и досмотр - отличия и правила проведения 00:00 00:00

В программе «Народный адвокат» вместе с адвокатом Адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым побеседуем о том, как по закону должен проводиться обыск, осмотр, досмотр и что может стать вещественными доказательствами.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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