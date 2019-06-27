СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-27T05:00:01+03:00

Что приморцу хороШоу: что покажут приморцам на форуме «Армия-2019»?

Что приморцу хороШоу: что покажут приморцам на форуме «Армия-2019»? 00:00 00:00

С 28 по 30 июня 2019 года во Владивостоке пройдет 5-й Международный военно-технический форум «Армия-2019». Николай Воскресенский - начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ расскажет все об этом мероприятии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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