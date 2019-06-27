2019-06-27T05:00:01+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: что покажут приморцам на форуме «Армия-2019»?

Что приморцу хороШоу: что покажут приморцам на форуме «Армия-2019»?Что приморцу хороШоу: что покажут приморцам на форуме «Армия-2019»?

Эфир 27 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: что покажут приморцам на форуме «Армия-2019»?

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С 28 по 30 июня 2019 года во Владивостоке пройдет 5-й Международный военно-технический форум «Армия-2019». Николай Воскресенский - начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ расскажет все об этом мероприятии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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