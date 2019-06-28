СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-28T03:56:59+03:00

У нас на районе: можно ли при помощи блогеров улучшить жизнь во Владивостоке?

У нас на районе: можно ли при помощи блогеров улучшить жизнь во Владивостоке? 00:00 00:00

Во втором часе соведущими программы «У нас на районе» будут будущие блогеры от 7 до 12 лет, которые обучаются блогерскому искусству в летней академии Kidspark. Вместе обсудим высказывание блогера-урбаниста, который назвал Владивосток «крайне жалким зрелищем».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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