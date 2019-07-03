СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-03T04:59:19+03:00

Больше ППравил: рассказываем о пользе и суточной норме потребления белка

Больше ППравил: рассказываем о пользе и суточной норме потребления белка 00:00 00:00

Во втором часе в программе «Больше ППравил» поговорим о суточной норме потребления белка и поделимся рецептами белковых ужинов. Также с нами на связь выйдет Евгений Костюков, член комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания приморского края. Поговорим о системе «Умный город» и грэпплинге.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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