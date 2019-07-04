СЕГОДНЯ 04:10 2019-07-04T04:15:08+03:00

Что приморцу хороШоу: кто должен платить алименты? 00:00 00:00

Наш гость в студии - юрист Павел Солеваров, который стал известен благодаря посту в Фейсбуке про детей и отцов, которые не платят алименты. Именно об этом и многом другом поговорим в прямом эфире.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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