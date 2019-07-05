СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-05T06:55:21+03:00

У нас на районе: нужен ли Владивостоку китайский рынок на Спортивной

У нас на районе: нужен ли Владивостоку китайский рынок на Спортивной 00:00 00:00

Во втором часе начнется наша традиционная рубрика «У нас на районе», в этот раз тема для разговора - закрытие китайского рынка на Спортивной. Узнаем у жителей Владивостока, нужен ли он и расскажем, что должно появиться на его месте.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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