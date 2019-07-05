2019-07-05T06:55:21+03:00
У нас на районе. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

У нас на районе: нужен ли Владивостоку китайский рынок на Спортивной

У нас на районе: нужен ли Владивостоку китайский рынок на СпортивнойУ нас на районе: нужен ли Владивостоку китайский рынок на Спортивной

Эфир 5 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

У нас на районе: нужен ли Владивостоку китайский рынок на Спортивной

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Во втором часе начнется наша традиционная рубрика «У нас на районе», в этот раз тема для разговора - закрытие китайского рынка на Спортивной. Узнаем у жителей Владивостока, нужен ли он и расскажем, что должно появиться на его месте.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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