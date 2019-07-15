СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-15T13:27:34+03:00

Здоровый разговор: пластика груди, борьба с раковыми заболеваниями и советы молодым родителям 00:00 00:00

В третьем часе в программе «Здоровый разговор» с Евгенией Яковлевной Птух - врачом-онкологом-маммологом, пластическим хирургом, кандидатом медицинских наук поговорим о пластике, борьбе с раковыми заболеваниями и дадим советы молодым родителям.

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