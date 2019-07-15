2019-07-15T13:27:34+03:00
Здоровый разговор. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Здоровый разговор: пластика груди, борьба с раковыми заболеваниями и советы молодым родителям

Здоровый разговор: пластика груди, борьба с раковыми заболеваниями и советы молодым родителямЗдоровый разговор: пластика груди, борьба с раковыми заболеваниями и советы молодым родителям

Эфир 15 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Здоровый разговор: пластика груди, борьба с раковыми заболеваниями и советы молодым родителям

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В третьем часе в программе «Здоровый разговор» с Евгенией Яковлевной Птух - врачом-онкологом-маммологом, пластическим хирургом, кандидатом медицинских наук поговорим о пластике, борьбе с раковыми заболеваниями и дадим советы молодым родителям.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: 4-й этап РДС-Восток, просветительские концерты «Музыка России» и здоровый разговор.

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