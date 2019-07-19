2019-07-19T04:20:05+03:00
У нас на районе. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

У нас на районе: как правильно бороться с вандалами во Владивостоке

У нас на районе: как правильно бороться с вандалами во ВладивостокеУ нас на районе: как правильно бороться с вандалами во Владивостоке

Эфир 19 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

У нас на районе: как правильно бороться с вандалами во Владивостоке

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В программе «У нас на районе» поговорим о вандализме, тем более есть повод - неизвестные разрушили мраморные перила на Спортивной набережной. Если вы сталкивались с вандалами или последствиями их деятельности - звоните к нам и рассказывайте. Телефон в студии 230-22-52. номер whatsApp 8-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: новая программа цирка Гии Эрадзе и борьба с вандалами Владивостока.

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