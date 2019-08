СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-06T08:49:59+03:00

Что приморцу хороШоу: говорим о кофе 00:00 00:00

Во втором часе в студии гости - Каталина Школа, региональный директор сети «Кафема» и Рауль Ривера, фермер из Сальвадора, неоднократный победитель конкурсов Cup of Excellence и Best of Salvador. Поговорим о кофейной культуре, сортах кофе и дадим несколько советов о том, как отличить качественный кофе от дешевой подделки.

