12 Авг. 00:00 2019-08-12T05:26:25+03:00

Здоровый разговор: ранняя диагностика онкологии и правильный психологический подход перед лечением 00:00 00:00

В программе «Здоровый разговор» вместе с экспертами говорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы. Гостем студии станет Оксана Муранова, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «ПримаМед». Вместе с ней побеседуем о диагностике онкологии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ruили в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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