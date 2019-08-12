2019-08-12T05:26:25+03:00
Здоровый разговор. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Здоровый разговор: ранняя диагностика онкологии и правильный психологический подход перед лечением

Здоровый разговор: ранняя диагностика онкологии и правильный психологический подход перед лечениемЗдоровый разговор: ранняя диагностика онкологии и правильный психологический подход перед лечением

Эфир 12 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Здоровый разговор: ранняя диагностика онкологии и правильный психологический подход перед лечением

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В программе «Здоровый разговор» вместе с экспертами говорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы. Гостем студии станет Оксана Муранова, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «ПримаМед». Вместе с ней побеседуем о диагностике онкологии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ruили в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: новый тайфун, сельдяной король и «Здоровый разговор».

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