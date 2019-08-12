Здоровый разговор: ранняя диагностика онкологии и правильный психологический подход перед лечением
Эфир 12 августа на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Здоровый разговор: ранняя диагностика онкологии и правильный психологический подход перед лечением
В программе «Здоровый разговор» вместе с экспертами говорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы. Гостем студии станет Оксана Муранова, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «ПримаМед». Вместе с ней побеседуем о диагностике онкологии.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ruили в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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