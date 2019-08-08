8 Авг. 00:00 2019-08-13T11:44:17+03:00

У нас на районе: говорим о раздельном сборе мусора

У нас на районе: говорим о раздельном сборе мусора 00:00 00:00

В нашей традиционной рубрике «У нас на районе» мы говорим о «мусорной реформе» и о том, когда Приморье придет к раздельному сбору отходов. В гостях - Ульяна Сердюк, эколог, преподаватель детского технопарка Кванториум - Владивосток и Агата Корчагина, координатор экологического проекта «Остров мечты», магистрант кафедры экологии ВГУЭС.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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